Gjigandi anglez jep 50 milionë euro për Bonuccin

Bonucci cilësohet si një nga mbrojtësit më të mirë në Evrope, dhe ishte protagonist në ndeshjen e mbrëmshme midis Juve dhe Inter duke shënuar golin e avantazhit.

Ai gjithashtu thuhet të jetë në listën e dëshirave të Chelsea dhe Manchester City, por raporti i fundit pretendon se United janë të gatshëm të futen në garën për lojtarin e përfaqësuese italiane.

Lojtari vlerësohet rreth 50 milionë euro dhe Pep Guardiola e cilësoi si “një nga lojtarët e tij të preferuar” pas ndeshjes së Bayern kundër Juve-s në mesjavën e kaluar.

Guardiola do të transferohet në Manchester në fund të sezonit, dhe duke marrë parasysh komentet e ditëve të fundit, nuk do të ishte një surprizë nëse ai do të hidhej në sulm për të transferuar lojtarin.

Teksa edhe ish-trajneri i Juventus Antonio Conte thuhet të jetë pranë Chelsea, Bonucci do të ishte një nga objektivat e tij kryesorë.

United gjithashtu do të konkurrojnë për shërbimet e 28-vjeçarit, i cili po tregon një formë të mirë në mbrojtje dhe ka një aftësi të mirë teknike.

“Kur pash që topi po vinte drejt meje, u mundova ta godisja me sa të kisha fuqi. Isha me fat që e ula dhe që nuk goditi Handanovic. Ne duhet të fitonim patjetër, megjithëse përballë kishim Inter-in,” ishin fjalët e vetë qendërmbrojtësit mbas ndeshjes me Inter.