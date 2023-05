Vlorë, hajduti hyn në shtëpi për të vjedhur, vret të zotin e shtëpisë

Një 28-vjeçar që ishte shpallur në kërkim për vjedhje me pasojë vrasjen, është arrestuar nga policia e Vlorës. Në pranga të policisë ka rënë Ferdenik Danaj, banues në fshatin Llakatund, të Vlorës. Kanë qenë dy grupe operacionale të policisë ato që kanë marrë pjesë në këtë aksion, ndërsa i riu pasi ka pikasur policinë është munduar të largohet sërish nga banesa e tij.

Ngjarja ka ndodhur më 25 nëntor të viti të kaluar, rreth orës 22:30, në fshatin Llakatund. 28-vjeçari i maskuar është futur në banesën e shtetasit P.P., për të vjedhur. Pasi është përleshur me të zotin e shtëpisë, Ferdenik Danaj e ka qëlluar këtë të fundit me kallashnikovin që kishte me vete. Sipas policisë së qytetit bregdetar dyshohet se ai ka kryer edhe disa vjedhje të tjera.