Shqipëria hap dyert për 25 mijë refugjatë sirianë në mars

Kriza e emigrantëve duket se do të prekë ndjeshëm edhe Shqipërinë. Në muajin mars në vendin tonë do të vijnë 25 mijë refugjatë sirianë. Qeveria shqiptare e ka mohuar një fakt të tillë, por kanë qenë mediat italiane, të cilat kanë konfirmuar se vendi ynë do marrë sirianët.

Në fakt, komisionerja për politikën e Jashtme në BE, Frederica Mongherini, do të mbërrijë në Tiranë në fillim të marsit dhe do të nënshkruajë me qeverinë shqiptare të drejtuar nga Edi Rama, marrëveshjen për të marrë refugjatët sirianë, të cilët aktualisht kanë mbetur pa rrugë kalimi, sepse edhe Maqedonia ka mbyllur kufijtë e saj.

Refugjatët mësohet se do të vijnë nga Greqia dhe Maqedonia, ku mijëra refugjatë sirianë janë bllokuar prej javësh.