21 janari, raportuesi i PE për Shqipërinë, takim me familjen e Aleks Nikës

Raportuesi i PE, për Shqipërinë Knut Fleckenstein do të takojë dhe familjarët e një prej viktimave të 21 Janarit të ndjerit Aleks Nika.

Takimi vjen pas kërkeses se bere nga bashkëshortja e Aleksit, Rajmonda Nika e cila i ka dërguar një letër Fleckenstein, ku i kërkon ndërhyrjen e përfaqësuesve Europianë që të bëhet drejtësi për 21 janarin.

Xhaxhai i viktimës së 21 janarit, Aleks Nika konfirmon takimim me raportuesin e PE.

“Takimi me Fleckenstein u kërkua nga familja jonë dhe Fleckenstein ka pranuar të zhvillojë takimin me familjen tone. Takimi do të zhvillohet për të zbardhur të vërtetën e ngjarjes së 21 janarit. Kërkojmë që të vendoset drejtësia për ngjarjen”, ka thënë Aleks Nika per oranevvs.