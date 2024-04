Zgjedhjet në FIFA, ja kush janë 5 kandidatët për President

Të premten në Zyrih të Zvicrës do të zhvillohet kongresi i jashtëzakonshëm i FIFA-s që do të përcaktojë presidentin e ri të këtij instiucioni. Për 18 vite FIFA u drejtua nga Sepp Blatter, por skandalet e njëpasnjëshme me në epiqendër korrupsionin dhe pastrimin e parave e larguan zviceranin përfundimisht nga futbolli.

Cilët janë ata që pretendojnë fronin e sportit më të dashur në botë.

Kandidatët janë 5. I pari Gianni Infantino. Ai u lind në Brig të Zvicrës me 23 Mars të vitit 1970, origjina e familjes së tij është italiane dhe Infantino është diplomuar për juridik në universitetin e “Friburgut”, ndërsa flet 5 gjuhë, italisht, anglisht, frengjisht, gjermanisht dhe spanjisht. Ai u bë pjesë e UEFA- s në vitin 2000 ku mbulontë çështjet ligjore dhe liçensimin e klubeve europiane, madje ishte drejtues i disa departamenteve, ndërsa ishte edhe personi ndërlidhës me Këshillin Europian dhe qeveri të ndryshme. Në vitin 2007 u emërua zv sekretar i përgjithshëm, ndërsa dy vite më vonë Gianni Infantino mori rolin e sekretarit të përgjithshëm të UEFA-s, rol që e mban edhe sot.

Kandidati i dytë princi i Jordanisë, Ali Bin Hussein lindi në qytetin jordanez të Anmamit më 23 dhjetor të vitit 1975. Pasi edukimin fillestar e mori në atdhe, vazhdoi studimet në Britaninë e Madhe ku u diplomua në Akademinë Ushtarake të Sundhurst, madje në vitin 1994 u vlerësua me gradën e oficerit. Nga viti 1999 deri në vitin 2008, Ali ka shërbyer si komandat i rojeve mbretërore në atdheun e tij. Përsa i përket futbollit Bin Hussein është aktualisht president i Federatës Jordaneze si dhe i Federatës së Azisë Perëndimore, njëkohësisht mban rolin e zv. presidentit të FIFA-s. Për herë të parë ambicien e tij për të qënë presidemt e shfaqi në vitin 2010, ndërkohë që në zgjedhjet e fundit ai ishte rivali i vetëm i Sepp Blatterit.

Kandidati i 3-të është Tokyo Sexwale. Ai lindi më 3 mars të vitit 1953 në Soveto të Afrikës së Jugut. Në rini u dallua për karakterin e tij prej lideri duke qënë kryetari i grupit radikal studentor në shtetin afrikan. Në vitin 1976 pas një konflikti me focat e sigurisë , Sexwale u dënua me 18 vite heqje lirie për terrorizëm dhe konspiracion.

Ai u lirua pas 13 vitesh si pasojë e marrëveshjes mes qeverise dhe kongresit kombëtar afrikan. Më pas ndërtoi një karrierë të rëndësishme politike e cila kulmoi me emërimin e tij si ministër i zhvillimit urban nga viti 2009 deri në vitin 2013. Më 28 tetor të vitit 2013 ai nuk u lejua të hynte në SHBA pasi rezultonte si i dënuar për terrorizëm, megjithëse çështja u zgjidh më pas. Në lidhje me futbollin Sexwale nuk ka pasur ndonjëherë poste drejtuese në institucionet që komandojnë këtë sport në Afrikën e Jugut.

Kandidati i rradhës është Sheik Selman Bin Ibrahim Al Khalifa. I lindur në 2 nëntor të vitit 1965 në Rifa të Bahreinit, Al-Khalifa ka qenë gjithnjë i lidhur me futbollin duke u aktivizuar me skuadrat e grupmoshave në klubit e Rifatit, por më vonë hoqi dorë nga futbolli i luajtur për tu përqëndruar tek studimet dhe u diplomua për Letërsi dhe Histori. Ai iu rikthye futbollit por kësaj herë atij të zyrave duke marrë disa role ne Federatën e Bahreinit. Në vitin 1998 u caktua si zv. president e më tej në 2002-in u emërua president i Federatës së Futbollit në Bahrein. Këtë post ai e mbajti deri në maj të vitit 2013, e më pas e dorëzoi për tu zgjedhur president i Konfederatës Aziatike, institucion që drejton edhe sot. Ai po ashtu ka shërbyer si zv. kryetar i Komisionit të Disiplinës në FIFA. Sheiku Selman Bin Ibrahim Al-Khalifa është edhe anëtar i familjes mbretërore të Bahreinit.

Emri i kandidatit të fundit është Jerome Champagne. Francezi u lind në Paris më 15 qershor të vitit 1958. Studimet e para i morri në liceun e “Saint Maur De Forses” e më pas ndoqi shkollën e lartë për shkenca politike, degë ku u diplomua në vitin 1988. Ai për një periudhë ka shërbyer si gazetar i jashtëm për revistën prestigjoze “France Football”, e më tej u fut në rrugën e diplomacisë deri në vitin 1998. Botërori i zhvilluar në Francë filloi ta përfshinte në organin drejtues të futbollit botëror , FIFA. Fillimisht punoi si këshilltar i ish presidentit Sepp Blater, më vonë u caktua si drejtor i marrdhënieve ndërkombëtare në këtë organizatë. Në 12 vitet e kaluara në qeverinë e futbollit ai kontribuoi në rizgjedhjen e Blatterit në 2002-in po ashtu ishte mbështetës i fortë i kandidaturës së Afrikës së Jugut për Botërorin 2010, pikërisht në mbyllje të këtij kompeticioni ai vendosi të largohej nga FIFA. Në vitin 2011 ai shërbeu për pak kohë edhe si këshilltar i Federatës së Kosovës duke i dhënë udhëzime në rrugën drejt pranimit në qeverinë e futbollit. Ai hodhi kandidaturën edhe për zgjedhjet e vitit të shkuar por nuk arriti të merrte mbështetjen e 5 federatave për ta zyrtarizuar kandidaturën e tij.

Tashmë gjithçka duket gati që bota e futbollit të mësojë presidentin e ri, i cili do të ketë si detyrë kryesore, pastrimin dhe reformimin e këtij institucioni.