Fiton lotarinë, adoleshenti do jetojë një muaj me pornostaren

Një nxënës ne Rusi ka fituar të drejtën për të jetuar për një muaj me një yll filmash pornografikë. Kete lajm te mire, i riu emori pasi doli i pari në një konkurs “online”.

Sipas mediave, mesohet se 16-vjeçari Ruslan Schedrin do të jetojë në një hotel të Moskës me Ekaterina Makarovën dhe ka thënë se ajo “është e mbushur sa duhet”, ndërsa vetë “po zien përbrenda”.

“Nuk e besova në fillim, mendova se ishte ndonjë budallallëk. Por kur e mora vesh se ishte e vërtetë, u lumturova shumë. Të gjithë shokët më kanë zili”, ka thene Ruslani.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në familjen e tij ka një person aspak i lumtur për këtë gjë, nëna e tij. “Djali ka provime, si qenka kjo punë kështu, të rrish një muaj me pornostaren? Le të na japin vetëm paratë, nuk e duam vajzën”, thotë nëna e Ruslanit.

Rregullat e kompeticionit thonë se çmimi mund t’i kalohet “përfaqësuesit zyrtar” të atij që e ka fituar, babait. Por edhe në këtë rast, nëna nuk është dakord: “Absolutisht jo!”

Nga ana e saj, aktorja e pornos, kur u pyet nëse çmimi do të thotë që djali do të bëjë seks me të, tha: “Nuk është e thënë, por jetës nuk i dihet kurrë”.