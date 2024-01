Ilir Meta niset për Suedi, vizitë zyrtare me ftesë të homologut Ahlin

Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Suedi me ftesë të Kryetarit të Parlamentit Suedez (Riksdag), Urban Ahlin. Gjatë vizitës dyditore, Meta dhe delegacioni parlamentar që e shoqëron do të zhvillojnë takime me personalitete të larta të Suedisë.

Kryetari i Kuvendit, Meta, do të pritet në takime të veçanta nga Ministri i Sipërmarrjes dhe Inovacionit, Mikael Damberg, Ministrja e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, Isabella Lövin, dhe Ministrja e Punëve të Jashtme, Margot Ëallström.

Të martën delegacioni shqiptar do të vizitojë Parlamentin e Suedisë, ku do të zhvillohen takime me Kryetarin e Parlamentit, Urban Ahlin, dhe me kryetarët e disa komisioneve parlamentare. Delegacioni shqiptar përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, Kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme, Arta Dade, deputetët Kejdi Mehmetaj dhe Agron Duka.