Prezantohen zyrtarisht Samsung Galaxy S7 dhe S7 Edge

Kompania Samsung ka prezantuar zyrtarisht dy celularët e rinj Galaxy S7 dhe S7 Edge në Kongresin Botëror të Telefonave që po mbahet në Barcelonë.

Galaxy S7 do të kushtojë 700 euro, ndërsa S7 Edge 800 euro. Në dyqane, këta dy telefona do të jenë nga data 11 mars. Galaxy S7 do të ketë një ekran prej 5.1-inç, ndërsa S7 Edge 5.5-inç ekran, e njëjta madhësi sa ekrani i iPhone 6 Plus.

Rezolucioni i S7 do të jetë 2560x1440 pixel, 12MP kamerë kryesore, 5MP kamera përpara, 4GB RAM dhe 64GB memorie.

Disa versione të Galaxy S7 dhe S7 edge do të kenë dy vende për karta SIM, ku njëra do të zëvendësohet me kartën microSD. Për zhvilluesit e lojërave, Samsung do të ofrojë mbështetje për programin Vulkan API, i cili do të lejojë zhvilluesit të krijojnë lojëra të cilësisë së lartë që nuk e harxhojnë baterinë e telefonit.