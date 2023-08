Caktohet data e derbit Tirana - Partizani

Derbi do të luhet në qytetin dhe stadiumin që meriton me të gjithë madhështinë e tij. Tirana - Partizani do të luhet në 12 mars në Qemal Stafa. Lajmi i mirë u zyrtarizua fillimisht nga klubi i kuq, që në faqen zyrtare të tij, konfirmoi vendimin që ndeshja më e ndier e futbollit shqiptar në nivel klubesh të luhet në impiantin ndërkombëtar të kryeqytetit. Vetëm pak minuta më vonë konfirmimi erdhi edhe nga FSHF që komunikoi ndryshimin

e axhendës së derbit të javës së 24. Telenovela përfundon me një fund të lumtur, pasi në fund ka dominuar arsyeja dhe buonsensi, sic është e lehtë të lexohet edhe në fjalët e drejtorit sportiv të Partizanit Sulejman Starova.

"Ishte një vendim qe u mor padyshim në të mirë te futbollit, ne mënyrë që derbi te mos privohej nga tifozet, e padyshim pati ndikimin e saj edhe media. Partizani e ka treguar edhe me parë se është nje klub qe udhehiqet nga kjo llogjike sic beri edhe ne derbin e kaluar kur hapi dyert per tifozet e Tiranes pasi derbi nuk ka kuptim vetem me nje tifozeri."

Vendimi i Partizanit erdhi pas kërkesës që bëri tifo grupi i tifozëve të kuq Ultras Guerrils, që mbrëmjen e së enjtes doli me një qëndrim zyrtar ku i kërkonte klubit që derbi të luhej në Qemal Stafa. Starova e pranon se zëri i tifozëve ishte vendimtar për klubin, i cili në këtë mënyrë ka fituar sërish mbështetësit e tij pas marrëdhënies së tensionuar që u krijua pas eleminimit të skuadrës nga Kupa e Shqipërisë në Lac.

"Motoja e Ultras-Guerrils është "Ne dhe Partizani jemi një" dhe ky vendim e vërteteton këtë. Ne deshironim qe sa me shume tifoze te Partizanit të jenë të pranishem ne derbi ndaj padyshim qe reagimi i tifozëve ka patur ndikimin e tij. Për kuriozitetin tuaj po ju them se interesi i klubit ishte edhe qe te mos kishte percarje mes tifozëve pasi disa mund te donin shtyrjen e derbit dhe disa jo, por ky vendim u mor bashkarisht me tifozet".

Në fund duket se kanë fituar të gjithë, Tirana, Partizani por mbi të gjitha futbolli dhe derbi që do të vijë bashkë me përbërësin e tij më domethënës, pasionin e jashtëzakonshëm të tifozëve.

Derbi i kryeqytetit në këtë mënyrë do të vijë i rrethuar nga pasioni i jashtëzakonshëm që e ka rrethuar historikisht.ssport