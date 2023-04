"Volvo" i jep fund epokës së makinave me celës

Një makine “Volvo” e re do të mund të bëjë zgjedhjen revolucionare për të hequr dorë nga çelësi.

Nga viti 2017, kompania suedeze e automjeteve do të bëhet e para në botë që do të ofrojë një aplikacion për telefonët smart, që do të mundësojë zëvendësimin e çelësit fizik me atë elektronik.

Teknologjia inovative, që do të prezantohet në Kongresin Botëror të Telefonisë në Barcelonë, parashikon lidhjen përmes Bluetooth, duke ofruar mundësi të reja përdorimi të automjeteve.

Aplikacioni i zhvilluar nga “Volvo” mundëson zhvillimin e të gjitha funksioneve për të cilat aktualisht përdoret një çelës fizik, si për shembull për të bllokuar dhe zhbllokuar portat apo portën e bagazheve, por edhe për të ndezur motorin.

Për më tepër, kjo teknologji do të mundësojë menaxhimin e më shumë se një çelësi dixhital përmes aplikimit, duke ofruar akses në vetura të ndryshme “Volvo” të vendosura në vende të ndryshme.