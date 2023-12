“Unaza e Madhe”, romët përplasen me policinë për prishjen e banesave

Rreth 9 familje të komunitetit rom u përplasën me policinë, kur fadromat e IKMT-së do t’i prishnin banesat. Shtëpitë e romëve do të shemben në rrugën ku kalon Unaza e Madhe. Por komuniteti i romëve, përfshirë edhe fëmijët kundërshtuan për aksionin, duke u shprehur se ‘nuk do të dalin nga banesat për sa kohë që nuk janë kompensuar”.

Romët kërkojnë dëmshpërblim, ndërsa INUK ka mbërritur në zonën pas pallatit me shigjeta dhe po përgatitet për prishjen e banesave që janë deri në 2 kate.

Ata kërcënuan se do të vetëflijohen deri në arritjen e një marrëveshjeje për dëmshpërblim.