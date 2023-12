Nusja hakmerret ndaj vjehrres, ja cfare i beri

Ajo ra në dashuri me një mashkull, i cili ishte gjysma e moshës së saj dhe me të kishte filluar një marrëdhënie. Megjithatë, pengohet nga nëna e të dashurit, e cila nuk e shihte me sy të mirë lidhjen. Në hakmarrje për vjehrrën, publikoi një apel me nota erotizmi në internet në të cilin kishte vendosur numrin e telefonit të “rivales”. Dhe tani ajo është dënuar për shpifje.

Historia daton në vitin 2009, kur gruas i lindi idea për të ndëshkuar vjehrrën. Vjehrra e gjeti veten me thirrje të pafundme erotike, gjatë gjithë kohës, çdo orë të ditës apo natës. Për këtë arsye ‘nusja’ hakmarrëse do të duhet të paguajë një gjobë prej një mijë euro. kosovarjaco