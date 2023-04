Kodheli anulon ankandin për shitjen e avionëve të vjetër të ushtrisë

Anulohet procedura e Ministrise se Mbrojtjes per shitjen e avioneve te vjeter te ushtrise shqiptare. Lajmi eshte bere me dije nga ky dikaster ne faqen zyrtare ne Facebook.

Ankandi i kritikuar per cmimin e lire me te cilin u nxoren ne shitje avionet tashme duket se eshte anuluar se paku per momentin.

Ministria e Mbrojtjes në cilësinë e autoritetit shitës njofton anulimin e procedurës së ankandit publik me objekt “Shitje avionë dhe helikopterë për përdorim joushtarak”, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 22.02.2016, sipas njoftimit të ankandit të publikuar në buletinin e njoftimeve publike të datës 01.02.2016, thuhet ne njoftimin e MM.

Sipas deklarates, procedura e ankandit publik anulohet për arsye të interesit publik, bazuar në pikën 4, të nenit 13, të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për ankandin publik”, i ndryshuar.

"Në rast të rishpalljes së procedurës së ankandit publik, do të bëhen njoftimet përkatëse në buletinin e njoftimeve publike te APP dhe në website-n e Ministrisë së Mbrojtjes", behet me dije ne deklarate./lajmifundit.al