Agjentët fals të SHISH, gjykata e Beratit "arrest me burg" dy të prangosurve

Gjykata e Beratit cakton masën e sigurisë “arrest me burg” me afat 15 ditë për shtetasit Alfred Kallmi dhe Antonio Toska, të dyshuar për veprën penale të “Përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore”, ndërkohë që Prokuroria e Beratit kishte kërkuar caktimin e masës së sigurisë “arrest me burg”.

Këta dy shtetas janë arrestuar në flagrancë nga Policia e Shtetit pasi në dt. 10.02.2016, duke deklaruar se janë punonjës policie, kanë tentuar të ndalojnë shtetasin F.F., i cili po udhëtonte me mjetin e tij furgon nga Berati në drejtim të Durrësit.

Pas arrestimit nga policia, dy personat e dyshuar kanë deklaruar se janë punonjës të Qendrës Investigative në Tiranë, e cila është një kompani private. Duke qenë “në shërbim”, këta dy shtetas deklarojnë se kanë parë një furgon me targa të Durrësit, i cili i është dukur i dyshimtë dhe e kanë ndjekur me mjetin e tyre tip “Mercedez”, me qëllim për për t’i bërë kontroll. Meqenëse drejtuesi i furgonit nuk ka ndaluar, ata e kanë parakaluar dhe i kanë kërkuar një patrulle policie që të ndalojnë mjetin furgon.

Ndërkohë, drejtuesi i furgonit, shtetasi F.F., duke qenë se është ndjerë i trembur nga shoqërimi që po i bënte mjeti Mercedez, ka njoftuar policinë e shtetit, në numrin 129.

Në momentin që patrulla e policisë, nën sugjerimin e dy ‘agjentëve”, ka ndaluar mjetin furgon, në radion e tyre marrin porosi që të sqarojnë situatën, pasi drejtuesi i mjetit furgon ka njoftuar për një situatë të dyshimtë shoqërimi nga mjeti Mercedez.

Pasi janë shoqëruar të gjithë personat në komisariat, rezultoi se “agjentët” Kallmi dhe Toska nuk kishin asnjë të drejtë ligjore për të kryer ndalim dhe kontroll mjetesh.

Në këto kushte, Prokuroria e Beratit krijon dyshimet e arsyeshme se Alfred Kallmi dhe Antonio Toska kanë konsumuar veprën penale “Përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore”. Ndërkohë, gjykata dha masën e sigurisë me afat, duke i kërkuar Prokurorisë që gjatë dy javëve të sigurojë prova të mjaftueshme mbi faktin se me çfarë baze funksionon kjo shoqëri private. Prokuroria e Beratit, në seancë ka paraqitur argumentin se atributet e policisë gjyqësore i kanë vetëm organet shtetërore të ngarkuara me ligj dhe nuk mund t’i ketë asnjë organizëm privat. Gjithësesi, gjykata ka vendosur që brenda 15 ditëve Prokuroria t’i sqarojë gjykatës së kush mbart rolin e Policisë Gjyqësore, gjë që në fakt është parashikuar shprehimisht në Kodin e Procedurës Penale dhe në ligjin “Për Policinë e Shtetit”. Në bazë të legjislacionit shqiptar, atributet për ndalimin dhe kontrollin e qytetarëve e ka vetëm policia gjyqësore e institucioneve shtetërore dhe jo përfaqësues të kompanive private .

Nga veprimet e para hetimore dhe nga studimi i të dhënave të dokumentuara në kuadrin e këtij procedimi penal rezulton se në datёn 10.02.2016, shtetasi F.F., me banim ne Sukth, Durrës ka paraqitur kallëzim në Komisariatin e Policisë Berat, duke sqaruar se punon si shofer në një subjekt tregtar me seli në Sukth, Durrës. Ky subjekt ushtron aktivitetin e tregtimit të fruta-perimeve, kryesisht të patateve dhe të qepëve. Për kryerjen e këtij aktiviteti ai përdor një furgon me targa DR xxx F.

Në datën 10.02.2016, F.F është nisur për në fshatin Velabisht, Berat për të furnizuar një klientin e firmës me qepë dhe patate. Me vete morri edhe një kushëririn e tij të quajtur J.F. Mbasi shkarkuan perimet deri rreth orës 21:00, u nisën për në Durrës. Sapo dolën tek kryqëzimi i rrugës kryesore, konstatoi se nga mbrapa e ndiqte një makinë me targa civile, tip Mercedes-Benz me ngjyrë gri që ecte në distancë të afërt me makinën e tij dhe nuk po e parakalonte. Sapo kaluan Terminalin në Berat, ky mjet i jepte sinjale me drita me qëllim që të ndalonte, por Fatos nuk ka ndaluar dhe vazhdoi rrugën për në Durrës. Ndërkohë mjeti tjetër vazhdonte të qëndronte mbrapa makinës së tij dhe përsëri i jepte sinjal që të qëndronte. Kallëzuesi fillimisht ka menduar se mos kishte lënë ndonjë derë hapur apo ndonjë diçka tjetër, gjithsesi vazhdoi lëvizjen dhe nuk po qëndronte. Kjo gjë ka vazhduar rreth 400 m pasi kaloi Terminalin. Kësaj here mjeti që e ndiqte e parakaloi, ndezi bllokazhin para tij dhe hapi krahun anës rrugës me qëllim që edhe ai të qëndronte pas tij. Kallëzuesi sqaron se kur ka parë që ky mjet qëndroi, hapi sinjalin dhe e parakaloi duke vazhduar rrugën. Mjeti që qëndroi u nis pas tij dhe vazhdonte t’i bënte sinjale me drita për të qëndruar, e parakaloi përsëri automjetin e drejtuar nga kallëzuesi, ndezi bllokazhin dhe i jepte shenjë me bllokazh për të qëndruar. Ndërkohë F.F përsëri hapi sinjalin e parakalimit, e parakaloi mjetin dhe vazhdoi përsëri rrugën. Ndërkohë mjeti që e ndiqte i shkoi sërisht nga pas, i bënte sinjale me drita për të qëndruar, e parakaloi, hapi bllokazhin dhe nuk ka qëndruar, por uli shpejtësinë sa shpejtësia e mjetit. Në këto kushte F.F i kërkoi kushëririttë tij që udhëtonte me të që të hapte xhamin dhe të dëgjonte çfarë donin personat që e ndiqnin. J.F ka hapur xhamin dhe i ka thënë F.F se po i thonin “jemi policia, hapni krahun”. F.F e pyeti nëse kishn ndonjë mjet identifikimi apo ndonjë shenjë, por J.F i tha se këta persona vetëm i thanë se “jemi policia dhe hape krahun”. Në këtë moment Fatosi ishte gati duke qëndruar, por u nis përsëri sepse dyshoi se ata persona nuk ishin policë, ishin pa uniformë dhe pa makinë policie. Prandaj i kërkoi J.F. që të telefononte numrin 129 dhe t’i sqaronte për situatën në të cilën ndodheshin. Ndërkohë në ecje e sipër, rrugës ia bën me sinjalin e bllokazhit makinës që ishte mbrapa tij që të kuptonte se nuk do të ndalonte. Kallëzuesi shton se mjeti që e ndiqte e parakaloi duke i dhënë vetëm një sinjal me drita dhe u largua para tij.

Kur mbërritën tek karburanti në afërsi të Urës-Vajgurore, ka parë një patrullë të policisë së qarkullimit në rrugë që i bëri me tabelë për të qëndruar. Aty ka qëndruar dhe në këtë moment konstatoi se mjeti që i ndiqte pak më pare e që i bënte me shenjë për të qëndruar, kishte qëndruar pranë patrullës së policisë dhe personat ishin dy civilë, të cilët u afruan tek mjeti i tij. Këta dy civilët i thanë “fik mjetin dhe zbrisni nga makina, kontroll, antikontrabanta”. F.F dhe kushëriri i tij J.F. zbresin nga mjeti dhe pasi ata u prezantuan, F.F u kërkoi falje duke u thënë se s’mund të qëndronte, pasi nuk e dinte se kush ishin dhe çfarë përfaqësonin. Ata dy civilët i kërkuan që të kontrollonin mjetin, u thanë që të hapte derën e pasme të mjetit, madje e pyetën nëse kishte ndonjë gjë të kundraligjshme për të deklaruar. Njëri prej këtyre porsonave që ishte pak më i shëndoshë i tha se e ndiqnin nga Velabishti, iu duk i dyshimtë dhe prandaj e ndoqën dhe i ndaluan. Pasi e pyetën se nga ishte, ku ishte dhe ku po shkonte, F.F. u hapi derën e furgonit dhe ata personat panë se çfare kishte brenda, pa kontrolluar në të, ndërsa personi tjetër që ishte pak më i dobët doli nga dera e pasagjerit, hapi derën dhe filloi të kontrollonte makinën. Pas kësaj patrulla e policisë e ka shoqëruar për në Komisariatin e Policisë Berat. Faktet e sipërcituara konfirmohen edhe nga deklarimet e shtetasi J.F.

Të pyetur si persona ndaj të cilëve zhvillohen hetime, Alfred Kallmi dhe Antonio Toska sqarojnë se ata punojnë si vëzhgues në Qendrën Investigative me seli në Tiranë. Kjo është një zyrë private. Në datën 10.02.2016, rreth orës 20.30-21.00 kanë qenë tek “Ura e Re” së bashku me kolegun Antonio Toska, pasi ishin në ndjekje të një furgoni, i cili zbriti nga rruga e Gjerovenit dhe bëri disa manovra që u la dyshime. Këtë furgoni ata e shoqëruan nga pas dhe në Otllak furgoni ka qëndruar dhe ata e parakaluan. Atëherë kanë qëndruar tek një patrullë e qarkullimit rrugor, e cila ishte e vendosur tek karburanti në fshatin Moravë, janë prezantuar si punonjës policie dhe i kanë kërkuar punonjësve të policisë për të qëndruar furgonin, pasi ishte i dyshimtë. Kur furgoni ka qëndruar, e kanë pyetur drejtuesin e tij nëse kishte gjë të ngarkuar, por ai u tha se nuk kishin ngarkesë. Të pyetur se ku e krijuan dyshimin për këtë furgon, ata përgjigjen se ky furgon zbriti nga një rrugë, e cila të çon në një fshat me depo armatimi. Gjithashtu sqarojnë se tek drejtuesi i mjetit nuk janë prezantuar si punonjës policie, kurse patrullës i kanë treguar vetëm dokumentin që kishin me vete. Alfredi sqaron gjithashtu se ai ka një muaj që ushtron këtë detyrë, ka bërë trajnim në Tiranë për funksionin që pretendon se ka, por se ku e ka bërë këtë kurs nuk jep të dhëna. Gjithashtu nuk kanë dijeni as për bazën ligjore të aktivitetit të kësaj Qëndre, por sqarojnë se kanë për detyrë të mbledhin informacione për aktivitete të terrorit, luftës kundër drogës etj, të cilat ia japin qendrës në Tiranë.

Referuar raportit të shërbimit datë 10.02.2016 rezulton se patrulla e shërbimit të policisë rrugore sqarojnë se ata kanë qënë me shërbim të dislokuar në vendin e quajtur “Karburanti SHEHU”. Rreth orës 21.00 vjen një veturë tip Benz me targa AA xx MX, i cili vinte nga Berati. Nga mjeti zbresin dy persona dhe prezantohen si policia, të cilët në qafë kishin të varuar nga një dokument. Këta dy persona iu drejtuan duke u thënë se një mjet furgon tip Benz me targa të Durrësit ta ndalonin sepse do ta kontrollonin. Mbas dy minutash, patrullën e ka marrë ne radio Salla Operative sepse furgoni me targa DR xxx D kërkonte ndihmë. Në këtë kohë afrohet furgoni me targa DR xxx D, të cilit i japin shenjë me tabelë për të qëndruar. Në kohën që furgoni qëndroi, njëri nga ata dy personat shkoi tek drejtuesi i mjetit dhe i prezantohet se jemi policia. Drejtuesi i mjetit sqaroi se nuk ju qëndroi sepse nuk e dinte se kush ishin, nuk kishin shenja dalluese, ndaj edhe morri në telefon policinë, sepse pati frikë. Pas kësaj mjeti është shoqëruar në Komisariatin e Policisë.

Në këto kushte, nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore është proceduar me arrestimin në gjendjen e flagrancës të të dyshuarit Alfred Kallmi dhe Antonio Toska, si persona të dyshuar për veprën penale të “Përvetësimit të titullit apo i detyrës shtetërore”, parashikuar nga neni 246/2 i Kodit Penal.