Grabitjet me armë, policia godet grupin kriminal që vepronte në Dibër, Kosovë, Maqedoni, Greqi

Policia e Dibrës ka goditur një grup kriminale të vjedhjeve me armë, i cili vepronte në Dibër, Kosovë, Maqedoni dhe Greqi.

Policia sqaron se arrestoi Bledar Roçin 20 vjeç, ndërsa shpalli në kërkim L.R 25 vjeç, A.T 25 vjeç, B.H 23 vjeç të tre këta persona të dënuar disa herë për vepra të ndryshme penale.

“Lidhur me shtetasin Bledar Roçi u bë ekzekutimi i urdhërit të Prokurorisë në zbatim të vendimit penal nr 18 datë 03.02.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër e cila ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” si i dyshuar për veprën penale “vjedhje me armë” kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë (ku me datë 11.01.2015 në bashkëpunim me shtetasit L.R ,B.H,dhe A.T, të maskuar kanë tentuar të vjedhin nën kërcënimin e armës banesën e shtetasit N.V .Ky grup kriminal dyshohet edhe për disa ngjarje të tjera të rënda të ndodhura në Rrethin e Dibrës dhe Bulqizës ku po punohet për dokumentimin e tyre”, sqaron policia.

Materialet proçeduriale i kaluan Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Dibër për veprime të mëtejshme.