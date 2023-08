Propozimi i Getit pёr Marina Vjollcen, ja reagimi i Rozana Radit

Ditёn e djeshme mediat shkruan se rreperi Getoar Selimi i kishte propozuar pёr martesё prezantueses sё Top Channel, Marina Vjollca dhe qё kjo e fundit e kishte refuzuar.

Por ky lajm nuk ka kaluar pa reagime dhe replika.

Njё koment ka ardhur nga kёngёtarja Rozana Radi, e cila sic duket i ёshtё drejtuar Marinёs.

"E dashur Marinё. Nuk du tё tё jap kёshilla sepse pёr atё cfarё je dhe bёn ti pёr mua je njё vajzё e denjё pёr tё qenё nё skenё. Fakti qё tё tjerёt flasin ёshtё njё gjё e cila tё regj lёkurёn. Dhe beson qё ёshtё gjёja mё e mirё. Rrallё njoh njerёz qё e mbajnё ujin shumё gjatё nё gojё. Diku diku do ta vjellin, sepse pёrndryshe era e keqe e gojёs sё tyre do bёnte shumё lulishte tё shkreta. Askush nuk ёshtё aq i paster sa mos tё lahet por nuk ёshtё as aq i piset sa tё lahet shumё herё nё ditё. Ne kemi bёrё njё shtresё mbrojtёse nga e cila dalim gjithmonё imun prej kёtyre fenomeneve. Tё pёrqafoj dhe vazhdo rrugёn tёnde. Leri tё tjerёt tё kthehen nё hapat e tu. Ti ke rrugё tё tjera pёr tё shkelur": ka shkruar Rozana.