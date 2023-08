Krimi në Angli, babai: Burri ma vrau vajzën se dëgjoi bisedën intime

Babai i 25-vjeçares nga Tropoja, që u vra nga bashkëshorti i saj në Londër tre muaj pas martese, ka folur sërish për vajzën e tij dhe të gjitha ato që kishin ndodhur në ditët e fundit para se Elidona të vritej nga bashkëshorti Arben.

Nëpërmjet një statusi në “Facebook”, Halil Demiraj tregon se vajza e tij ishte e lumtur në ditët e para pas mbërritjes së saj në Londër, por në 2-3 ditët e fundit “buzëqeshja e saj u zbeh”.

Ai tregon se si dhëndri, Arbeni ose Lulëzimi, kishte probleme me shtëpinë ku jetonte me vajzën e tij. Shtëpia ishte dhënë me qira të paligjshme dhe Elidona e kishte kuptuar një gjë të tillë kur në shtëpi i kishin shkuar 3 vetë që ishin prezantuar si punonjës policie.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Më pas Arbeni telefonoi babanë e Elidonës dhe i kërkoi që gruaja e tij të largohej brenda ditës nga shtëpia. Prindërit e saj të tronditur, nga Tropoja telefonuan një të afërm që të merrte vajzën e tyre nga shtëpia e Arbenit. Por të nesërmen Arbeni ndërroi mendje dhe iu lut Elidonës të kthehej.

Më pas Arbeni sëmuret dhe Elidona i qëndron pranë. Demiraj shkruan se në mbrëmjen e 31 janarit kishte komunikuar me të dy dhe dukeshin "të lumtur", pavarësisht se Elidona ishte e veshur dhe e mbuluar deri në qafë me një shall ta madh.

Kjo lindi dyshime te i ati, i cili më pas kishte mësuar nga të tjerë se Arbeni i kishte kërkuar Elidonës që të mos e merrte me vete unazën dhe varësen e floririt që ia kishte blerë për fejesë. Një ditë më pas, prindërit e saj nuk u lidhën dot me vajzën e tyre, dhe në darkë mësuan për lajmin e hidhur.

JA CFARE DI UNE SI PRINDE PER ELIDONEN NE TRE MUAJT E MARTESES;

MENDUAM SE ISHTE E LUMTUR,KOMUNIKONIM CDO DITE ME TE DY,ME NR E ELIDONES +447487836107 DHE ME NR E LULZIMIT 00447939265944.

NUK I MUNGONTE BUZEQESHJA E ZAKONSHME VETEM SE U ZBEH PAK NE 2-3 DITET E FUNDIT.

LULEZIMI I QUAJTUR ARBEN ISHTE NE PUNE 5 DITET E JAVES DHE ELIDONA NE SHTEPI.

DITET E FUNDIT SIPAS TYRE DO RREGULLONIN APO RIPARONIN SISTEMIN E NGROHJES ME GAZ NE SHTEPI.PASTAJ NA DOLI SE SHTEPIA QENKA DHENE ME QERA TE PALIGJSHME"NE TE ZEZE".SIPAS LULEZIMIT(ARBENIT)DUHEJ TA LIRONIN E PER KTE QELLIM ATE DITE KANE PASE NJE VIZITE NE SHTEPI NGA 3 VETA NGA TE CILET NJERI PREZANTOHET SI PUNONJES POLICIE,GJITHNJE SIPAS LULZIMIT(ARBENIT).ELIDONA RASTESISHT HYN NGA DHOMA TJETER DHE DEGJON BISEDEN GJE E CILA NUK I PELQEN LULZIMIT(ARBENIT). ?????

PIKERISHT KETE DITE ME 28 JANAR LULZIMI(ARBENI) NUK SHKON NE PUNE.MBASDITE ME TELEFONON E ME THOTE: UNE DHE ELIDONA DO NDAHEMI.ARSYEJA: ME KA OFENDUAR 2-3 HERE DHE ASGJE TJETER.

ELIDONA THOSHTE: NUK E DI CFARE E GJETI SOT.. E HABITUR NGA KY VENDIM..PO QANTE. LULZIMI THOTE:DERI NESER NE OREN 8 TE MENGJESIT ESHTE KETU PASTAJ TE SHKOJE KU TE DOJE. ?????????

TELEFONOVA MIKUN TIM TE SHTEPISE BLERIMIN I CILI MERR ME VETE EDHE SHOQEN E ELIDONES OLIVERTEN..DHE I THEMI:NA MERR VAJZEN URGJENT.BLERIMI E OLIVERTA HABITEN ME KETE VENDIM TE PA-SHKAK,MEGJITHATE MARRIN ELIDONEN DHE LARGOHEN.

TE NESERMEN BASHKESHORTI MASHTRUES,MIZOR E I PABESE BJEN NE GJUNJE "I PENDUAR" PER TU PAJTUAR ME ELIDONEN DHE JA ARRIN QELLIMIT.

ME GJITH NDERHYRJEN TONE QE TE MOS SHKOJE KURRE NE SHTEPINE E LULZIMIT(ARBENIT)..ELIDONA NGA PRESJONI,PAJTIMI APO MASHTRIMI..I BINDET DHE SHKON TE LULZIMI(ARBENI)DT.29JANAR.

TE NESERMEN LULZIMI (ARBENI) "SEMURET" DHE ELIDONA E CON NE SPITAL..DT 30 JANAR..E SHOHIM DUKE QARE PRANE TE "SEMURIT" ELIDONEN.DHE DT.31 JANAR KANE PERGATITUR PLACKAT PER TE NDERRUAR SHTEPINE..GJOJA TE NESERMEN SIPAS KONTRATES QE MUND TE ISHTE LIDHE ATE NATE ME PERSONAT QE VIZITUAN SHTEPINE..???

NE MBREMJE KEMI KOMUNIKUAR ME TE DY TE CILET DUKESHIN JO VETEM TE PAJTUAR PER ZENKEN E TE ENJTES POR EDHE TE "LUMTUR"..ISHTE PRESJON APO PAJTIM??????..KTE SE KUPTUAM..

ELIDONA MBANTE BLUZE ME KRAHE TE GJATE DHE NJE SHALLE TE MADHE NE QAFE.

TANI MENDOJME SE PERSE LULZIMI(ARBENI),KUR MORI ELIDONEN PER NE ANGLI..I KISHTE THENE ELIDONES 'MOS MERR UNAZEN AS OREN DHE VARESET E QAFES QE JA KISHTE DHURUAR NE FEJESE"??

O ZOT..???KTE E DEGJOVA ME VONESE NGA FAMILJA..????

TE HENEN DUKE MENDUAR SE PO NDERROJNE SHTEPI,NUK I TELEFONUAM DERI NGA ORA 10.PASTAJ GJITH DITEN TELEFONAT NUK U HAPEN MA....DERI NE DARKE QE MOREM VESH VDEKJEN E ELIDONES

JAM NE ANKTH DHE NE PRITJE TE ZBARDHJES SE KESAJ TRAGJEDIE,NGA DREJTESIA BRITANIKE DHE PRESIM ME PADURIM TE NA VIJE SA ME PARE, PRANE FAMILJES TRUPI I PAJETE I ELIDONES...