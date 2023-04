Sadna e "Bidait" në foto të nxehta me burrin e vërtetë

Nuk ka vdekur në të vërtetë aktorja Sara Khan, që luan Sadnën në serialin "Bidai".

Aktorja e serialit indian ka jeten e saj dhe ka disa eksperienca në jetën e saj private për të cilat nuk është rezervuar në publik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në vitin 2010 ajo është martuar me Ali Merchant në shou spektaklin Big Boss House, edicioni i katërt, por pas spektaklit ajo divorcohet, duke u martuar me aktorin dhe modelin Paras Chhabra, por edhe nga ai ndahet, ndërsa për momentin është e dashuruar me këngëtarin dhe biznesmenin Rishabh Tandon.

"Jam e lidhur me Rishabh por realisht martesa na shkon shumë vështirë edhe pse ai është shumë special dhe më dashuron ndoshta së shpejti do martohemi por se di nuk kemi caktuar ndonjë datë të saktë”, është shprehur ajo.