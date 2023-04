Ambulanca e Koplikut aksidenton 30 vjeçarin, me urgjencë përcillet drejt Tiranës

Policia e Shkodres njoftoi se rreth orës 15.30 në aksin rrugor Shkodër – Koplik, në vendin e quajtur Shtoj i Ri, Ambulanca e qytetit të Koplikut, Malësia Madhe me targë AA176KY me drejtues shtetasin Luigj Marinaj 55 vjeç banues në fshatin Shtoj i Ri Shkodër, ka aksidentuar këmbësorin G. Rr. 30 vjeç banues ne fshatin Gimaj Shkodër. Shtetasi i dëmtuar po dërgohet në Spitalin e Traumës Tiranë në gjëndje të rëndë për jetën. Në vendin e ngjarjes po kryhen veprimet me grup hetimor.