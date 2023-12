Masakra në lokal, policia fut Elbasanin në shtetrrethim

Policia e shtetit ka futur gjithe qytetin e Elbasanit ne shtetrrethim pas ngjarjes se ndodhur ne nje lokal prane stadiumit te ketij qyteti.

Te gjitha hyrje-daljet e qytetit jane bllokuar nga ana e policise se stetit pas ngjarjes se ndodhur.

Ky fakt behet me dije edhe nga deklarata e pare e policise ne lidhje me ngjarjen, ku thuhet:

Ne lidhje me ngjarjen e ndodhur ne Kraste ne Elbasan ku dyshohet se nga disa persona eshte qelluar me arme ne drejtim te nje lokali dhe per pasoje dyshohet se kane humbur jeten dy shtetas dhe jane plagosur 4 persona te tjere , nga te cilet dy jane ne gjendje shume te rende ne spital.

Menjehere ne ndihme te policise se Elbasanit jane nisur forcat speciale Renea Fnsh e Tiranes , Fnsh e Fierit.

Jane angazhuar forcat policore te komisariateve Lushnje, Fier, Berat, Durres.

Eshte krijuar perimetri rrethues ku jane bllokuar te gjitha pikat hyrese e dalese me Elbasanin.

UPDATE:

Sipas informacioneve paraprake mësohet se bëhet fjalë për një hakmarrje të vjeter mes dy familjeve. Ne atentat jane perfshire Familja Capja dhe familja Memja.

Personat të veshur si policë të armatosur me kallashnikovë kanë qëlluar me bresheri drejt lokalit ku ishin pjestarët e familjes Copja dhe të aferm te tyre.

Dy familjet kanë pasur lidhje të ngushta miqësore vite më parë, por në vitin 2005 ka lindur një konflikt mes tyre.

Ndërkohë që është identifikuar njëri prej viktimave, ai është Florenc Capja, i cili është arrestuar më parë për vrasjen e Gentian Beqirit në vitin 2012.