Presidenti i Kubës, vizitë në Francë

Presidenti i Kubës, Raul Castro, qëndron sot për vizitë shtetërore në Francë. Kjo është vizita e parë e tillë në dy dekada. Ajo vjen pas një marrëveshjeje që është arritur në Paris, dhjetorin e kaluar, për të lehtësuar borxhin e jashtëm të Kubës. Castro do të ketë darkë shtetërore me presidentin e Francës, Francois Hollande. Delgacioni kubanez po ashtu do të takojë liderët e biznesit në Francë dhe udhëheqësit e UNESCO-s. Hollande ka qenë lideri i parë francez që ka vizituar Kubën në muajin maj, pas 50 vjetësh. Javën e kaluar, Franca ka pritur edhe presidentin e Iranit, një tjetër shtet i izoluar për kohë të gjatë.