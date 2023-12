Milani shkëput kontratën me mesfushorin

AC Milan përmes web faqes zyrtare të saj e ka konfirmuar se Nigel de Jong është liruar nga kontrata e tij.

Mesfushori ka bërë vetëm pesë paraqitje në Serie A gjatw këtij sezoni, pavarësisht se ka qenë i rregullt nën urdhërat e Filippo Inzaghi sezonit të kaluar.

"AC Milan njofton se kontrata e De Jong me klubin është ndërprerë reciprokisht, falënderojmë holandezin për vendosmërinë e tij, përkushtimin dhe profesionalizmin me të cilin ai ka luajtur për klubin gjatë ditëve të tij me ngjyrat kuq e zi. Ne i dëshirojmë atij gjithë suksesin e mundshme dhe të gjitha të mirë në karrierën e tij”, thoshte një deklaratë në web faqen e klubit.

Mirëpo për holandezin është raportuar të jetë e interesuar skuadra amerikane LA Galaxy.