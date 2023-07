Gjetaj: Serbia të tregojë ku i ka varrosur 1600 shqiptarë

Rreth tetëmbëshjetë vite pas përfundimit të luftës shumë qytetar kosovarë të vrarë mizorish nga forcat serbe rezultojnë të zhdukur. Janë më shumë se 1 mijë e 600 trupa të vrarë fati i të cilëve nuk dihet ende. E janë rreth 300 mbetje mortore të tjera, të cilat gjenden në morgun e Prishtinës, identiteti i të cilave ende nuk është zbuluar.

Kryetari i Komisionit për Persona të Pagjetur, Prenkë Gjetaj, kërkon nga shteti serb t’i hapë dosjet dhe të tregojë se ku janë të varrosur trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë.

Serbia, sipas tij, i ka të dhënat e sakta se ku gjenden këto lokacione.

“Me palën sërbe është grupi punues, i cili po merret, jemi duke dialoguar lidhur me gjetjen e fatit të personave të zhdukur. Tash në mars do të mbahet takimi i rradhës dhe, normalisht, ne do të insistojmë që pala serbe të na japë përgjegjie lidhur me informacionet tona të mëparshme. Do të vazhdojmë të bëjmë presion që të hapen arkivat. Do të hulumtohen arkivat e Serbisë”, ka thënë Gjetaj.