Rishikimi i kontratave koncesionare, Konfindustria: Mbështesim nismën e Ministrisë së Energjisë

Konfindustria mbeshtet nismen e Ministrise se Energjise dhe Industrise/MEI per rishikimin me mirekuptim dhe mbeshtetur ne arsyetime profesionale ndermjet paleve te kontratave koncesionare ne disa sektore strategjike. Ne kete kuptim vleresohet marreveshja me Bankers Petrolium per rihapjen e mundesise ligjore te pageses se detyrimeve fiskale te papaguara disa vjecare ndaj buxhetit te shtetit ne shumen prej 80 milion$ ne sektorin e hidrokarbureve.

Konfindustria vlereson, se ne mjaft raste cilesia ligjore e marreveshjeve koncesionare te nenshkruara ne vite eshte qartesisht ne dem te interesit publik dhe ne epersi te koncesionarit. Pasojat e kushteve te pafavorshme ligjore te marreveshjeve koncesionare dhe partneritetit privat-publik/PPP jane:- krijim monopolesh dhjetra vjecare me pasoja te renda ekonomike- goditje te interesave financiare publike,- shmangie te koncesionarit nga plotesimi i detyrimeve per investime te parashikuara dhe - rrezikim te ndeshkimeve te renda financiare te shtetit shqiptar ne rast te perballjeve te mundshme ne Gjykatat Nderkombetare. Permendim penalizimin e shtetit shqiptar ne shumen prej mbi 25 milion $ ne ceshtjen ligjore me kompanine General Ekectric per Hekurudhen Tirane-Durres, monopolin e koncesionarit te Aeroportit te Tiranes me kosto te rende per qytetaret shqiptare, koncesionin e kolaudimit te makinave, etj.

Konfindustria i kerkon institucioneve shteterore te jene teper te kujdesshme dhe profesionale ne permbajtjen e termave ligjore te marreveshjeve koncesionare dhe/ose PPP te nenshkruara me qellim parandalimin e pasojave financiare, ekonomike dhe ligjore ndaj interesit publik, sidomos ne sektoret strategjike.