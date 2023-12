Walter Sabattini, largimi sensacional nga Roma

Walter Sabattini do të largohet nga Roma në përfundim të merkatos së janarit. Lajmin sensacional për tifozët verdhekuq e jep “Gazzetta Dello Sport”, sipas të cilës më largimin e drejtorit sportiv te klubi kryeqytetas bie edhe guri i fundit i projektit të famshëm të nisur 5 vite më parë me pronarët e rinj amerikanë. Për momentin nuk ka një konfirmim zyrtar, por e përditshmja italiane sugjeron se pas disa ditësh 60-vjecari do të japë dorëheqjen. Janë të paktën tre faktorë që e shtyjnë Sabattinin ta mbyllë para kohë eksperiencën te Roma.

Faktori i parë ka të bëjë me dështimin në planin e rezultateve dhe nevojës për ndërhyrje të shumta gjatë sezonit për përmirësimin e organikës. Pamundësia për të formuar një skuadër të fortë dhe të re, që do të ishte e aftë për të hapur një cikël, sikurse ai vetë kishte premtuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Faktori i dytë lidhet me faktin se Sabattini tashmë është i vetëdijshëm që e ka humbur autonominë e zgjedhjeve në merkato me ndërhyrjet e Alex Zeccas, njeriut më të bësuar të Pallotës, i dërguar në Trigoria për të vëzhguar gjithcka ndodh në klub.

Kupa u mbush me rastin “Diego Perotti”. Futbollistit argjentinas i Genoas, u bllokua nga Sabattini, por me urdhër të drejtuesve më të lartë blerja e tij u shty për të siguar më parë paratë nga shitja e Seydou Doumbia. I zhgënjyer me gjithcka ka ndodhur, Sabattini mendon të ndryshojë ambient. Bolonga me një projekt serioz për të ardhmen i ka bërë një ofertë, ndërsa Roma për të zëvendësuar Sabattinin, ka pikasur ish-drejtorin teknik të Interit, Marco Branca. Supersport