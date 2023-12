Dhjetë këshilla: Si të shpenzoni sa më pak karburant me makinën tuaj

Keshilla per te kursyer karburant! Mos e përshpejtoni menjëherë makinën tuaj.

Nuk te duhet te jesh medoemos i dhene pas makinave qe te te pelqeje rritja e shpejtesise.Eshte thjeshte nje nga ato gjerat te lidhura me sjelljen tone si drejtues makine. Aq joshese sa eshte te shtypesh gazin direkt sapo del drita jeshile, testet e pershpejtimit te rende kane treguar kilometrazhin te bjere ne mbi 35%.

2. Shikojeni kilometrazhin në kohë realë.

Nese makina juaj e ka funksionin e kilometrazhit atehere tregohu i kujdesshem me monitorin mpg aktual ( ose zgjidh nje dhe instaloje). Siqoqofte do te habiteni se cfare impakti mbi numrat do te kete stili juaj i te ngarit. Lejojini syte tuaj te shkojne aty per ta kontrolluar po aq here sa ti do kontrolloje shpejtesine, pasqyrat etj. Mund ta shikoni si nje sfide interesante per te arritur kilometrazhin me te mire te mundshem dhe te beheni nje drejtues me i vetedijshem gjate procesit.

3. Zhvendosuni kur xhirot janë të ulëta.

Neqoftese keni marshe manuale, do ju duhej te rishyrtonit pikat e juaja te ndryshimit. Kur vjen puna tek menaxhimi sa me i mire i karburantit atehere mbajini RMP sa me te uleta qe mundeni pa e zvarritur motorin. Kjo nuk ka te beje me faktin se ne adhurojme te kontrollojme superxhirot, por sepse mund te kursejme karburant per aq kohe sa kemi mundesi ta kontrollojme motorin me transmetim manual.

4. Mos e lini motorin tuaj të punoje kot.

Matematike e thjeshte: Qendrimi ne vend me nje motor pertac prodhon 0 mpg. Kjo nuk do te thote se duhet ta fikni tuaj ne cdo drite te kuqe ose qendrim ne trafik, por sa here ta parandaloni do t’ju jape edhe 30 sekonda te tjera karburant.

5. Përdorni kontrollin e shpejtësisë maksimale.

A e dini sa e bezdisshme eshte te parakalosh ose te parakalohesh nga nje drejtues I cili nuk angazhohet te mbaje nje shpejtesi te caktuar? Dicka e tille e boshatis serbatorin tuaj akoma me shpejt.Ne terren te bute ( perjashtojme ketu kodrat e larta) dhe kur kushtet e trafikut ta lejojne, ju mund te perfitoni shume karburant.Nje test I bere nxori nje rezultat prej 14 % perfitimi dhe dicka e tille nuk ju kerkon te beni ndonje ndryshim radikal ne stilin tuaj te te ngarit.

6. Mësohuni të ngadalësoni.

Ashtu sic nje ndezje agresive e makines do t’ju kushtonte ne karburant,e njejta gje do t’ju ndodhte neqoftese do ta mbanit kemben te gazi per nje kohe te gjate para se te frenoni.Nese ju vertet do ta shikonit rrugen dhe do merrnit ne konsiderate kete keshille atehere do te kuptonit se dritat e verdha dhe te kuqe rralle here do t’ju ‘afroheshin pa u vene re sic mund te thoni shpesh ne mbrojtjen tuaj. Neqoftese do te ngadalesonit shpejtesine pak para se te mbani frenat do te kuptonit se nuk do te humbnit shume shpejtesi si dhe se karburanti juaj do te kishte jete me te gjate.Pastaj, dritat e kuqe jane te bezdishme…vertet doni te jeni I pari qe kapni driten e kuqe dhe keshtu te prisni me shume?!

7. Mbajeni makinën tuaj aerodinamike.

“Neqoftese ju duhet te udhetoni shpesh, ju duhet gjithashtu te perballeni me eren” Kjo nuk eshte fare nje thenje filozofike, por nje fakt aerodinamik qe do ja u mbante xhepin plot.Teksa nuk mund ta eliminoni dot terheqjen atehere zvogelojeni ate. Hiqni qafe sendet e panevojshme ose te perdorura vetem ne raste te vecanta si p.sh: zgaren siper dhe me kete makina do ta kete me te lehte per te qene aerodinamike duke ju kursyer keshtu para dhe duke ju bere nje shofer te zgjuar.

8. Zgjidhni rrugën më të shkurtër

Nje keshille shume e mire nga ne per ju eshte qe jo vetem te zgjidhni rrugen me te shkurter, por gjithashtua ate me te drejten qe s’ka as shume ulje ngritje.Me kete qe po ju themi eshte mire te vini ne pikepyetje rruget qe keni pas perdorur me pare dhe te filloni te konsideroni te reja. E teksa udheheqesit online mund te jene nje ndihme e madhe ne besojme se jeni aq te zote sa per te mos I besuar verberisht atyre. Provoni disa alternativa dhe mesoni prej tyre.Gjithashtu, teksa I jepi makines mundohu te shikoni pertej parakolpi te makines qe ndodhet perpara jush ne menyre qe te parashikoni trafikun apo ngjyren e semaforit qe ju pret sepse keto mund t’ju prishin progresin e vazhdueshem. Te gjitha keto sebashku jane gjithashtu nje zgjidhje e mire per problemin tuaj me harxhimin e madh te karburantit.

9. Mbajini gomat të fryra gjithmonë.

Disa harxhues shume te medhenj te karburantit I mbajne shpesh gomat e tyre te fryra ne maksimumin ose edhe pertej limitit te mundshem te lejuar,por kjo eshte dicka shume e rrezikshme.Nese deshironi kopromisin me te mire mes ekonomise dhe sigurise ne ju keshillojme qe t’i mbani gomat te fryra aq sa ja u lejojne parametrat e rekomanduara per makinen tuaj. Ju mund t’I gjeni keto informacione tek manuali i makines ose tek vete kjo e fundit ( dera e shoferit). Keto do ti falim jetegjatesi gomave tuaja dhe sigurisht do te ndikojne pozitivisht ne harxhimet per karburant.

10. Lehtësojeni ngarkesën tuaj.

Mungesa e mirembajtjes do t'ja u boshatise serbatorin pavaresisht sesa mirë e ngisni makinën. Me mirembajtje nenkuptojme qe ta zhvishni makinat nga te gjitha peshat e panevojshme brenda, gje qe do t'ju jape nje ndihmese te madhe në fund.