Gazeta Blick: Gashi duhet të largohet prej Baselit

Mediat helvete kanë dy ditë që shkruajnë për Shkëlzen Gashin, golashënuesin më të mirë të kampionatit të tyre në dy sezonet e fundit.

Situata e lojtarit të kombëtares shqiptare te Baseli, ku ka përfunduar në stol, konsiderohet diçka e pashpjegueshme, megjithatë pikët e marra nga kampionët e Zvicrës, distanca me ndjekësit më të afërt, justifikon gjithçka, para së gjithash trajnerin Urs Fischer. E përditshmja zvicerane, “Blick”, shkruan sot se Gashi është bërë “dalje” nga Fischer.

Këtë gjë e merr përsipër ta thotë kolumnisti i saj, Von Kubilay Türkyilmaz, ish-futbollist i disa klubeve dhe i kombëtares helvete “Shkëlzen Gashi (27 vjeç) është jashtë planeve të trajnerit të Baselit, Urs Fischer. Ai duhet të largohet menjëherë nga Bazeli. Konstelacioni është i qartë: Shkëlzen Gashi ka ikur nga Baseli. Përndryshe, ai rrezikon dy gjëra: së pari, për të shkatërruar çdo gjë, atë që e ka ndërtuar si një golashënues në dy sezonet e fundit, dhe, së dyti, kështu ka për të humbur vendin e tij në Kombëtaren e Shqipërisë, trasnmeton telesport.

Me mua ishte e njëjta situatë si me Gashin sot. Kur isha në Breshia, erdhi një trajner i ri. Nuk ishte me mua. Vendimi u mor shpejt: ika larg! Unë shkova në Lugano. Në rastin e Gashit nuk po them se edhe ai duhet të shkojë te Lugano. Me cilësinë e tij në frontin e shënimit të golave, ai mbizotëron në Bundesligë. Kjo është e garantuar. Trajneri Urs Fischer i përgjigjet pyetjes se pse Gashi u ul në stol kundër Yong Boys, duke thënë se nuk mund t’i aktivizojë të gjithë, 28 lojtarët që ka në skuadër.

Dhe nëse shikoni lojën dhe rezultatin ndaj Yong Boys, ai kishte bërë disa gjëra të drejta. Kjo është ndoshta e vërtetë. Por, kjo përgjigje mjaft e përgjithshme është e tillë: Ai nuk është i interesuar në të vërtetë për Gashin. Unë do të kisha pritur që Fischer të thotë se dëshiron ta sjellë Gashin përsëri në formën e vjetër. Por, asgjë e tillë. Pra, Gashi ka për të ikur nga Baseli!”