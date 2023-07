Aleatët kundër Bashës: Duam lista të hapura në zgjedhje

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, ftoi në një tryeze të përbashkët të gjithë kryetarët e partive politike të djathta pjesë e kualicionit pjesëmarrëse në zgjedhjet e fundit parlamentare, për të diskutuar në lidhje me reformën zgjedhore. Garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme ngelet qëllimi dhe angazhimi politik i gjithë këtyre partive.

Në takim u shpreh vullneti për bashkepunimin politik dhe elektoral të së djathtës në respektim të vlerave dhe kontributeve të të gjitha forcave politike. Në takim u ra dakort për qëndrimet mbi cështjet kryesorë të reformës zgjedhore. Në këtë takim u ra dakord që të ngrihet një grup i posaqëm teknik i cili do të përgatisë dhe draftojë ndryshimet përkatëse duke ia paraqitur për diskutim PD-së dhe më pas komisionit të posaqëm të reformës zgjedhore.

Ky takim vendosi që kjo tryeze të jete e hapur edhe për subjektet e tjera politike të djathta.

Në takim u ra dakort.

1- Aplikimi i sistemit proporcional dhe konkurimin me lista të hapura. Konkurimi me lista të hapura do të garantonte një Parlament të zgjedhur prej zgjedhësve shqiptarë dhe jo nga përcaktimet e krerëve të partive politike.

2- Procedura e votimit, vlerësimit dhe numërimit të votave të bëhet nëpërmjet sistemit elektronik në zbatim të kodit zgjedhor. Implementimi i teknologjisë është shmangur në mënyrë të pajustifikuar dhe aktualisht përbën një detyrim të kodit zgjedhor.

3- Shteti shqiptar duhet të garantojë financim të fushatës eletorale për secilën Parti politike, kualicion apo kandidat. Kjo do të shmangte kapjen e partive dhe qeverisjes nga paratë e korrupsionit apo interesat korruptive.

Tryeza në fjalë u zhvillua në ambjentet e Selisë së Partisë Republikane. Në fund të katij takimi, pjesëmarrësit ranë dakord për zhvillimin e një takimeve periodike deri në hartimin e një drafti të plotë përfundimar për ta propozuar më pas në komisionin e posaqëm për reformën zgjedhore.

Të pranishëm në këtë tryezë ishin shi më poshtë.

Fatmir Mediu – Partia Republikane

Dashamir shehi – Lëvizja për Zhvillim Kombëtar

Arjan Starova – Bashkimi Liberal Demokrat

Lufter Xhuveli – Partia Agrare Ambjentaliste

Artuir Rooshi – Balli Kombëtar Demokrat

Adriatik Alimadhi – Partia Balli Kombëtar

Sulejman Xhana – Partia Lëvizja e Legalitetit

Kujtim Xhuzi – Partia Konservatore

Ylber Valteri – Partia e Bashikimi Demokrat Shqiptar