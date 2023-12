Facebook ka një faqe të dytë ku mund të bisedoni lirisht

Rrjeti social Facebook, ka më shumë se një miliardë përdorues në ditë në mbarë botën. Ai tashmë është bërë një pjesë e pandarë e jetës moderne.

Kompania përveç facebook.com ka edhe një webfaqe të dytë, në të cilën mund të bisedoni me miqtë tuaj.

Dhe nëse dëshironi vetëm të bisedoni me miqtë, kjo webfaqe është shumë më e mirë se Facebooku origjinal.

Dihet se Facebook shfaqë shumë njoftime në kohë reale, të cilat nganjëherë bëhen të mërzitshme – sidomos kur dikush iu dërgon kërkesa për lojë. Kështu, alternativa juaj është messenger.com

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nëse dëshironi të qëndroni larg njoftimeve të Facebook dhe dëshironi vetëm të bisedoni me miqtë tuaj duke përdorur laptopin ose kompjuterin, atëherë shkoni në messenger.com dhe kyçuni me të dhënat e Facebook, për të pasur qasje vetëm në bisedat me miqtë.