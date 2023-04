Ja cilat janë qytetet me nivelin më të lartë të krimeve në Shqipëri

Në analizën vjetore të Policisë së Shtetit në Shqipëri, jepen edhe të dhëna për nivelin e kriminalitetit sipas qarqeve të vendit.

Nivelin me të lartë të krimeve e mban Tirana me 35% të krimeve të të gjithë vendit. Kukësi, Dibra e Gjirokastra janë qarqet me nivelin më të ulët, vetëm 3%.

Të dhënat i referohen vitit 2015. Shihni në grafikun më poshtë nivelin e kriminalitetit në qarqet e tjera.