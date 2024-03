Suedi, azilkërkuesi 15-vjeçar masakron për vdekje me thikë punonjësen e kampit

Punonjësja 22-vjeçare e një kampi refugjatësh për fëmijë në Suedi është masakruar për vdekje me thikë nga një azilkërkues 15-vjeçar. Motivet dhe identiteti i agresorit nuk janë bërë publike. Por ngjarja ka shkaktuar reagimin e ashpër të opinionit publik në Suedi, ku ndalimi i hyrjes së emigrantëve të huaj është një prej temave më të diskutuara të momentit.

Një punonjëse e një kampi refugjatësh në Suedi, i specializuar për adoleshentët e mbërritur pa prindër, është masakruar për vdekje me thikë. Viktima është punonjësja 22-vjeçare Alexandra Mezher e një kampi në qytezën në Molndal, kjo që duket në foto. Ajo u qëllua disa herë me thikë nga një azilant 15-vjeçar, i cili vu në pranga menjëherë pas krimit.

Mediat suedeze bëjnë të ditur se ajo ishte në detyrë, duke u shërbyer fëmijëve refugjatë, kur u godit nga 15-vjeçari, identiteti dhe origjina e të cilit nuk është bërë e ditur. Motivet e vrasjes janë gjithashtu të paqarta. Por sipas informacioneve të policisë suedeze, 15-vjeçari u ndalua nga dy adoleshentë të tjerë të strehuar në kamp, pasi goditi për vdekje me thikë punonjësen 22-vjeçare dhe u mbajt prej tyre derisa mbërriti policia për t’a arrestuar.

22-vjeçarja, që nga dëshmitë e publikuara nga mediat konsiderohet si ëngjëll për mënyrën e sjelljes me njerëzit, ishte me origjinë nga Beiruti i Libanit dhe kishte diplomuar në Suedi për shkenca sociale. Ngjarja ka shkaktuar reagimin e ashpër të opinionit publik në Suedi, vend i cili gjatë 2015-ës priti 160 mijë azilkërkues, duke e u bërë kështu vendi që ka pritur më shumë refugjatë në përpjestim me popullsinë prej 9.8 milionë banorësh. Numri i papërballueshëm i refugjatëve ka shtuar kriminalitetin dhe ka detyruar autoritetet të rivendosin përkohësisht kontrollet kufitare.