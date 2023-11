Greqi, arrestohet në kasolle Klodi Lesi, shqiptari që vrau gruan

Arrestohet në Greqi shqiptari Klodi Lesi, i shpallur në kërkim për vrasje.

Klodi Lesi mësohet se është gjetur në një kasolle pak kilometër larg Halkidikisë, zonë turistike në Greqi.

Bashkë me shqiptarin është gjetir edhe djali i tij i vogël të cilin Klodi Lesi e kishte marrë me vete pasi vrau gruan më 7 janar 2016.

Policia greke tha se mbremjen e djeshme nje banor izones, i moshuar, kishte pare femijen e vogel qe po levizte ne zonen ku me pas ndodhi arrestimi sot.

Menjehere forcat e rendit jane vene ne levizje dhe sot ne mengjes kane bastisur zonen me qellim arrestimin e shqiptarit.

Pas kapjes se Klodi Lesit, femija i mitur i eshte lene ne kujdestari gjysherve te tij ndersa shqiptari eshte mbyllur ne qeli.

Me 7 janar Klodi LEsi vrau gruan e tij me arme zjarri dhe me pas mori djalin 4-vjecar dhe u arratis ndersa policia ishte ne kerkim te tij pa arritur ta lokalizonte deri diten e sotme./lajmifundit.al