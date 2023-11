Si në filma, policia i ndiqte vëllain me makinë, 17 vjecari u zë rrugën duke i penguar

Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor, në Drejtorinë Vendore e Policisë Shkodër, bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit K. B. 17 vjeç, banues në fshatin Bleran, Shkodër. Arrestimi i këtij shtetasi u bë sepse në segmentin rrugor unaza perendimore, lagje"Ahmet Haxhia" qyteti Shkoder, duke drejtuar pa leje drejtimi mjetin tip “Benz” me targa TR 1679 K ka penguar duke u zënë rrugën me automjet shërbimeve të policisë, të cilët po ndiqnin automjetin me targa AA 667 JH, që rezultoi në pronësi të (vëllait të tij), shtetasit Tafil Brahimi, 22 vjeç, banues në Shkodër, i cili nuk u ishte ndaluar shërbimeve të policisë rrugore të cilët i ishin vënë në ndjekje.

Shtetasi Tafil Brahimi, u shpall në kërkim për veprën penale të « Mosbindjes ndaj urdhërit të punonjësit të policisë së rendit publik.