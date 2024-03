Prokuroria kerkon ekstradimin e Baftjar Brukës nga Norvegjia

Prokuroria për Krime të Rënda i kërkon drejtësisë Norvegjeze, të lejoje ekstradimin drejt Shqipërisë të të dyshuarit Baftjar Bruka. ABC News ka mësuar se dosja e plotë, me provat e administruara në ngarkim të Baftjar Brukës, është përkthyer dhe me anë të rrugëve diplomatike i është dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë së shtetit skandinav.

Mësohet se në dosjen e dorëzuar nga prokuroria e krimeve të rënda, janë administruar vendimet e caktimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhënë në mungesë nga Gjykata e Shkallës së Parë dhe asaj të Apelit të krimeve të rënda, ku janë renditur edhe provat përkatëse.

Po ashtu ne dosje eshte dhe një kopje e CD-së me pamjet filmike, të momentit të vendosjes së tritolit në farmacinë e Bashkim Tahirit.

Burimet thonë se kërkesës për ekstradim i janë bashkangjitur të gjitha provat e gjetura në ngarkim të Baftjar Brukës, që identifikon atë në përfshirjen e vendosjes së tritolit në farmacinë e babait të ministrit si dhe në rrugën “Muhamet Gjollesha” në kryeqytet.

Sipas akuzës, me administrimin e kërkesës për ekstradimin e Brukës, pritet që drejtësia e kryeqytetit të Oslos, të nise një proces gjyqësor, ku do të shqyrtoje nëse duhet pranuar apo jo kërkesa e shtetit shqiptar për ekstradimin e Brukës.

Ky i fundit, mësohet se do të ndjeke të gjithë seancat gjyqësore me cilësinë e të arrestuarit, ku do të shprehe dëshirën, pro apo kundër ekstradimit në Shqipëri.

Baftjar Bruka dyshohet se pak ditë pas shpërthimeve në Tiranë, është larguar në drejtim të Italisë dhe më pas në Suedi e Norvegji, ku edhe u arrestua më 25 qershor të këtij viti.

Sipas akuzës, Bruka akuzohet se në bashkëpunim me të arrestuarit Vladimir Gjuta, Lumjan Matmuja, Kamber Bruka, Erjon Dule dhe Emirjon Gjuta, kanë organizuar dhe vendosur tritolin në farmacine e Bashkim Tahirit dhe prane stacionit të autobusit në rrugën “Muhamet Gjollesha” në Tiranë.