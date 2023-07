Në Ballkan nuk ka luftë pa Serbinë, s`ka paqe pa shqiptarët

Ish-lideri i VV, Albin Kurti deklaroi në Tiranë se BE ka përcaktuar lojën gjeopolitike për dobësimin e ndikimit të Rusisë në Ballkan më të rëndësishme se pavarësinë e Kosovës.

"Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik rezultoi me një oktapod të madh. Federata ruse është koka e oktapodit, ndërkaq tentakulët e oktapodit janë Bjellorusia, Ukraina Lindore, Gagaustia, Kigizia, Armenia apo Azia. Shkatërrimi i Jugosllavisë rezultoi me një oktapod të vogël, ose më mirë me një kuadripot, jo me një oktapod. Ku koka e këtij kuadripodi është Beogradi, Serbia, Brukseli dëshiron që ta ndajë kuadripodin prej oktapodit. Mirpo kuadripodi po thotë që të distancohem nga mëma ime duhet të mi forcosh tentakulat në Ballkan", tha ai.

Por duke folur në takimin e VV me mbështetësit shqiptarë Kurti tha se Ballkani nuk ka paqe pa shqiptarët dhe luftë pa serbët, ndaj edhe kërkoi që dobësimin e ndikimit rus në rajon të mos e vuajnë shqiptarët.

"Në Ballkan nuk ka luftë pa Serbi dhe nuk ka paqe pa shqiptarë. Kudo ku ka luftë në Ballk an, gjithmonë e gjeni Serbinë aty. Natyrisht kundër shqiptarëve, por edhe në asnjë marrëveshje që është bërë, po nuk i gjetët shqiptarët nuk ka paq", ka theksuar Kurti.