Braçe: Jam i stërkënaqur që dje detyrova Berishën të mbajë 1 minutë heshtje për 21 Janarin

Deputeti Erjon Brace permes nje komenti ne rrjetin social Facebook shkruan se nga e gjitha qe u konsumua dje; eshte i sterkenaqur qe e detyroi Sali Berishen qe per nje minute te heshte. "Te mos shante, te mos fyente, te mos shpifte, por te cohej ne kembe dhe te heshtte; me zor, me pahir, i poshteruar, prej kater burrave qe i pushkatoi, Ziver Veizit, Hekuran Dedes, Faik Myrtajt, Aleks Nikes!! Nuk i kish ndodhur kurre!! I ndodhi dje, u poshterua si cdo vrases!! Tani hapi tjeter, drejtesi per ta duke nisur nga ai, Sali Berisha!!Se dyti, dje kuptova sa rendesi ka te mos ndryshoh kurre qendrimin per krime te tilla si ai i pushkatimit pa gjyq te qytetareve te zakonshem ne proteste. I jam mirnjohes kujtdo- secilit nder ju dhe ketu,

qe me ka ndihmuar te bej kete. Te kish ndodhur ndryshe, sot do isha lajm i pare ne gazetat personale", theksoi Brace.