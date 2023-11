Policia flet për kapjen e vrasësve me pagesë, atentati për pazare droge

DURRES – Policia e Durrësit ka publikuar njoftimin e saj në lidhje me arrestimin e tre vrasësve me pagesë në këtë qytet.

Sipas policisë, ata do kryenin një vrasje për shkak të prishjes së pazareve të drogës.

Burimet zyrtare kanë thënë se Specialistët e Sektorit të Krimeve të Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës në bashkëpunim me Efektivat e Komisariatit të Policisë Shijak, në kuadër të goditjes dhe parandalimit të akteve të rënda kriminale, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë së qytetarëve dhe mbajtjen nën kontroll të personave me rrezikshmëri shoqërore, më datë 19.01.2016, kanë bërë të mundur arrestimin në flagrancë të shtetasve:

• Gazmend Dervishi 38 vjeç, banues në Shkozet, Durrës;

• Dritan Nikolli 38 vjeç, banues në Sukth, Durrës;

• Bruno Shehu 31 vjeç, banues në Durrës.

Arrestimi i tyre u bë pasi:

Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, Efektivat e Komisariatit të Policisë Shijak, në afërsi të Fabrikës së Tullave në Maminaz, identifikuan mjetin tip Benz, me xhama të zinj, me targa gjermane HTB564, me drejtues shtetasin Gazmend Dervishi dhe pasagjerë shtetasit Dritan Nikolla dhe Bruno Shehu.

Efektivat e Policisë i kanë bërë me shenjë të ndalojnë, por drejtuesi i mjetit është larguar me shpejtësi.

Efektivat e Policisë e kanë ndjekur për rreth 30 min deri sa kanë bërë të mundur bllokimin e automjetit dhe të personave që ndodheshin në mjet.

Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip Benz dhe në banesat e shtetasve të mësipërm,, i’u gjetën dhe i’u sekuestrua në cilësinë e provave materiale:

• një armë zjarri tip automatik model 56;

• një pistoletë me mulli, kalibër 38;

• dy krëhëra me 60 fishekë;

• automjeti tip Benz me targa gjermane HTB564;

• dy kapuça- maskë;

• tre palë doreza;

• dy shishe benzinë 1.5.litra;

• 2 celularë.

Shtetasit e mësipërm, janë eksponentë me rrezikshmëri të lartë kriminale, me preçedentë penalë të mëparshëm, në fushën e veprave penale kundër personit dhe trafikimit të lëndëve narkotike.

Në thelb është një konflikt midis dy grupeve kriminale për prishje të pazareve në fushën e lëndëve narkotike dhe lidhet më një tentative vrasje midis tyre.

Shtetasit e mësipërm, kishin planifikuar që pasi të kryenin aktin kriminal do të digjnin makinën dhe do të largoheshin me një automjet tjetër.

Drejtoria e Policisë Durrës, nuk jep më shumë detaje mbi objektin e sulmit dhe personat e përfshirë për arsye hetimi.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale ”Vrasja e mbetur në tentativë” parashikuar në nenet 76 dhe 22 të Kodit Penal.