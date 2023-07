Korcari mallkon politikanët: Mos t`iu ngrihet vegla ishalla...!

FOL POPULL MOS U BEJ MERAK SE NUK SHTYHET ME ASPAKDURUAM PLOT 25 VJET POR ASKUSH ME SPO NA PYET . ( nje poezi dhe ne fund te videos si gjithmone nje "urim" per politikanet ) Posted by Ilir Vrenozi on Tuesday, January 19, 2016

Nje mallkim i vecante per politikanet nga Ilir Vrenozi. Korcari i famshem i rrjeteve sociale, ka publikuar ne FB nje poezi per mjerimin dhe gjendjen ne Shqiperi ku mallkon politikanet duke uruar qe atyre te mos u ngrihet vegla duke mos dashur te mallkoje politikanet e deputetet me semundje. Te gjithe ata qe kane vjedhur, majtas e djathtas, mos iu ngrifte vegla, pifshi viagra dhe ju cafte zemra bum bum bum....shprehet Vrenozi: FOL POPULL MOS U BEJ MERAK SE NUK SHTYHET ME ASPAK DURUAM PLOT 25 VJET POR ASKUSH ME SPO NA PYET . ( nje poezi dhe ne fund te videos si gjithmone nje "urim" per politikanet )