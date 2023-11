Këngëtarja e njohur Ronela Hajati di gjithnjë të bëjë zhurmë në media dhe në publik. Pas këngës së fundit me peripecitë e “ISIS”, këngëtarja provokon sërish. Këtë herë me episodin e dytë të këngës “Mala Gata” ku thotë se nuk do ketë më “skena dashuriçkash” por përdhunime. Për më shumë ndiqni videon e saj në “Prive”. kosovarjaco