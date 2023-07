Provokimi i rëndë i “Charlie Hebdo”...

Revista franceze satirike, “Charlie Hebdo”, ka zgjedhur kete here çeshtjen e refugjateve siriane, per te provokuar audiencen.

Satira e fundit e prestigjiozes franceze, ve ne qender, vogelushin Alan, te mbytur pak muaj me pare ne brigjet turke.

Trupin e pajete te Alan, qe u be nje imazh mediatik per jave me radhe, revista franceze e perdor per te ironizuar permes nje karikature, me ngacmimet e fundit seksuale ne Gjermanui, ku protagonist ishin refugjatet siriane.

“Çfare do ishte bere Alani i vogel kur te rritej? Do ngacmonte femrat gjermane”,-eshte diçitura qe shoqeron karikaturen e Charlie Hebdo.

Pikerisht ky imazh, ka nxitur reagimin e shume karikaturisteve te botes arabe madje dhe te vete mbretereshes Rania te Jordanise, e cila ka publikuar nje karikature tjeter ne Facebookun e saj me diçituren: Nese do te rritej Alani mund te ishte bere mjek, ose nje baba i mire.