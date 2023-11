Prokurori që hetoi “Durrës-Kukës” dhe çështjen “Remzi Hoxha” u helmua?!

Një deklaratë bombë vjen nga nipi i prokurorit të ndjerë Xhevat Hana, Ahmet Çollaku ne nje interviste per te perditshmen DITA. “Prokurori i krimeve të rënda, Xhevat Hana, i cili u helmua nga mafia shqiptare para pesë viteve, ishte nipi im…. Nipi im u bë kurban për një Shqipëri tjetër, me një qeveri të ndershme. Xhevati e bënte luftën kundër përbiundshave qeveritarë përforcuar nga disa ‘shokë dhe kolegë’ të cilët e ngarkuan atë me proceset më të mëdha të kohës, duke zgërdhitur zgëqeve se ‘mban fshatari zbritur nga Librazhdi’. Nipi im bënte luftë me një armatë të madhe, disa fshehur në Kalin e Trojës Shqiptare. Ishin dhjetëra dosje me mijra faqe, ku lakoheshin emra të tillë si Arben Sefgjini, SHIK, Gazidede, Avni Koldashi, Budjon Meçe, Ilir Kumbaro, Astrit Sula, targa TR 2648 C, Benet Frashëri, Riza Shehu, Sali Berisha, ca fshehur nëpër zyrat e qeverisë, disa nëpër botë, në Angli apo edhe më larg në Kinën e largët…I pata thënë nipit tim disa herë kujdes kujdes! Po ai nuk më dëgjoi”, thotë ai.