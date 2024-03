Shfaqen fotografitë e modelit Ford Fiesta 2015

Kjo është vetura Ford Fiesta Black Edition e cila ka më shumë kuaj fuqi për litër se sa Bugatti Veyron.

Ky model me motorin e saj Ecoboost 1.0 litër prodhon 140kf. Ky model sport është 10mm më i ulët me amortizatorë të përparmë që janë 12% më të fortë dhe ata mbrapa 6% më të fortë se ata standard. Përshpejtimin nga 0-100km/h e arrin për 9 sekonda ndërsa shpejtësi maksimale prej 200km/h.Ndërruesi i shpejtësive vjen manual me 5 shpejtësi.

Çmimi i këtij modeli sillet rreth 20,000€./Express.