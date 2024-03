Pogradec, dhunoi dy policë, lihet në burg vëllai i ish-kryekomunarit

Gjykata e Pogradecit ka caktuar masën ‘Arrest në burg” për vëllain e ish-kryekomunarit të Buçimasit, i cili akuzohet se dhunoi policët. Luan Tollozhina dyshohet se u konfliktua dy ditë më parë në ambientet e Komisariatit të këtij qyteti me efektivët. Mësohet se shkak i konfliktit dyshohet të ketë qenë ndalimi i djalit të Tollozhinës, pasi ishte duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi shkruan balkanweb.

Sipas burimeve, bëhet me dije se Tollozhina ka shkuar ne komisariat dhe pas një debati me 2 efektivë të Komisariatit pasi ky i fundit ka kërkuar të veprohej sipas ligjit, i ka gjuajtur disa here me grushta.