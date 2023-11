Benz-Mercedes sjell modelin e vecante me rastin e 130-vjetorit

Modeli i radhës i kompanisë Mercedes, i cili premierën do ta mbajë në panairin e veturave në Detroit, është Mercedes AMG S63 4MATIC Cabrio 130 Edition.

Ky model i veçantë është ndërtuar me rastin e 130¬vjetorit të shpikjes së automobilave (në vitin 1886). Me këtë rast, ky model do të prodhohet në një seri të limituar në vetëm 130 njësi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mercedes i ri karakterizohet me pjesën e jashtme me ngjyrë të argjendtë Alubeam, rrotat dhjetëcepësh prej alumini me ngjyrë të zezë mat dhe me diametër prej 20¬inç, si dhe me disqet e frenave me ngjyrë të kuqe, transmeton BW.

Sa i përket pjesës së brendshme, ky model i veçantë vishet prej lëkure Nappa me ngjyrë Bengal kuqezi apo gri¬zezë, si dhe me disa elemente me ngjyrë të zezë.

Ky model ka sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat, dhe shpejtësinë prej 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për vetëm 3,9 sekonda. Shitja e këtij modeli të veçantë zyrtarisht do të fillojë në muajin prill, ndërsa çmimi i tij në Gjermani do të jetë 226.457 euro.