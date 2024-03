Bushati: Reforma në drejtësi, çelësi i integrimit evropian

Ministri i jashtem, Ditmir Bushati, beson se brenda 2016-es do te hapen negociatat per anetaresimin e Shqiperise ne bashkimin europian. Dhe kete optimizem e mbeshtet tek raporti I fundit I progresit I komisionit Europian. I ndergjegjshem se miratimi me konsensus i reformes ne drejtesi eshte kusht per integrimin e vendit shefi I diplomacise ben thirrje qe polarizimi i madh I brendshem te mos reflektohet ne politiken e jashtme .

Bushati-Presim qe ky te jete vitit qe kurorezon marrjen e drites se gjelber per fillimin e bisedimeve per antaresim.Pse eshte legjitime pritja per kete gje? Sepse raporti i fundit i progresi i komisionit europian konfirmon progresin ne te gjithe fushat. Reforma ne drejtesi kerkon vullnet te plote nga aktoret parlamentar.Dhe une jam besimplote se gjithe palet politike parlamentare, president i republikes i jane referuar komisionit te Venecias si autoritet i pakontestueshem, ndaj besojme se dote kemi nje dokument kompromisi qe do te filloje te ndryshoje gradualisht pamjen e shemtuar te drejtesise qe kemi sot.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjate ketij viti, diplomacia shqiptare do te angazhohet me shume ne intensifikimin e marredhenieve me fqinjin jugor. duke pranuar ngercin qe egziston mes tiranes dhe athines ditmir bushati tha se jane listuar te gjitha ceshtjet qe shqetesoje dy vendet dhe do te kete nje pakete propozimesh konkrete per palen greke.

Bushati-Ne kemi listuar dhe evidentuar ne biseda zyrtare po edhe ne opinionin public te gjithe ceshtjet te cilat ne i konsiderojme qe duhet te adresohen me palen greke duke filluar nga ligji i luftes, i ashtuquajtura ceshtja came, ceshtja e pronave, ceshtja e varrezave per te renet greke ne Shqiperi me vijimin e dialogut per te gjetur zgjidhje te pranueshme per te dyja palet ne perputhje me frymen nderkombetare dhe europiane per zgjidhjen e ceshtjes se zones ekskulzive ekonomike dhe shelfit kontinental

Shqiperia ndjek jo pa shqetesim edhe zhvillimet ne Kosove e cila perballet me nje krize te thelle polittike pasi opozita kerkon anullimin e marrveshjes per bashkesine e komunave serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi. Bushati deklaron se qendrimi i qeverise shqiptare eshte ne sinkron me brukselin dhe shtetet e bashkuara te amerikes.

Bushati-Dua ti beje jehone nje qendrimi konsistent te kryeministrit edi rama kur flet per garancite qe vijne nga ata partnere te cilet e kane sjelle Kosoven ne ate stad ku Kosova eshte.Nuk ka dyshim qe ky eshte nje kompromis i dhimbshem, nuk ka dyshim qe ky lloj procesi shoqerohet me keqkuptime, me spekulime, abuzime dhe frikera legjitime. Mendoj qe kuadri normative qe do te plotesoje menyren e funskionimit te Asosacionit do te vendose garancite perkatese per te mos vene ne diskutim funksionalitetin e shtetit te Kosoves.

Ne intervisten e dhene per emisionin kapital ne vizion plus ministri I jashtem Ditmir Bushati ka folur edhe per krizen e emigranteve duke nenvizuar se Shqiperia ka marre disa masa, pasi vendi yne mund te shfrytezohet si rruge kalimi drejt perendimit.