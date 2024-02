Rrëmbimi e vrasja e Gaz Collakut në Durrës, zbulohen tri pistat e hetimit

Nje numer prej 70 personash jane shoqëruar nga Policia e Durrësit dhe ajo Tiranës në lidhje me rrëmbimin dhe më pas vrasjen e Gazmend Çollakut.

Të shoqëruarit janë pyetur për ngjarjen pas dyshimeve se ata mund të kenë informacione të vlefshme, që mund të shërbejnë për zbardhjen e krimit.

Pasi janë pyetur për disa orë, ata janë lënë të lirë. Mes të shoqëruave mësohet se kanë qenë disa emra të njohur për policinë, si persona me precendentë penalë.

Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila po drejton hetimet, ka kontrolluar tabulatet e telefonit të 34 – vjeçarit Çollaku, në përpjekje për të gjetur lidhje të tij me të shoqëruarit apo me të dyshuar të tjerë.

Nga kqyrja e tyre nuk është përfituar asnjë element i vlefshëm për hetimin, pasi viktima nuk ka patur asnjë telefonatë apo mesazh kërcënues.

Sipas hetuesve, Çollaku ka qënë duke zbritur nga makina e tij, kur katër persona me uniforma policie i janë afruar dhe e kanë goditur me një shkop bejzbolli. Më pas e kanë futur në makinë tip Audi, ngjyrë e zezë, me targa të dyshuara gjermane HH 040443.

Makina ka mundur të largohet nga qyteti i Durrësit në drejtim të Fushë – Krujës, pa u ndaluar nga asnjë patrullë e policisë, edhe pse ngjarja u pa nga disa dëshmitarë që e raportuan menjëherë në sallën operative të policisë.

Tre janë pistat kryesore të hetimit, ku është fokusuar puna e policisë dhe prokurorisë.

Prishja e pazareve në trafikun e drogës është njëra prej tyre, pasi Gazmend Çollaku njihej si kontigjent aktiv i kalimit lëndëve narkotike nga Durrësi në drejtim të Italisë.

Po hetohet edhe pista e lidhjes me vrasjen e Ervin Kodrës dhe Endri Çaushajt me 20 Dhjetor, pak metra larg vendit ku u rrëmbye 34 – vjeçar Çollaku. Ai ishte mik i Kodrës dhe u shoqërua pas vrasjes së tij, pasi ndodhej në afërsi të vendit të ngjarjes.

Pista e tretë që po ndjekin hetuesit është e kaluara kriminale e viktimës dhe dyshimet për hakmarrje. Në 2008 ai është arrestuar nga policia për tentativë vrasje, akuzë e cila i ndryshon në plagosje të lehtë dhe pas dy viteve burg, Çollaku lirohet.