Raporti i ri i BB: Ulet parashikimi i rritjes për Shqipërinë në 2016-n, problem NPL-të dhe konsolidimi fiskal

Banka Botërore në raportin e saj më të fundit të janarit 2016 parashikon se Shqipëria do të rritet 3.4% në vitin 2016 dhe për dy vitet në vijim (2017-2018) zgjerimi nuk pritet të jetë më shumë se 3.5%. Për vitin 2016, parashikimet për rritjen janë ulur lehtë me 0.1 pikë përqindjeje, në raport me vlerësimet e qershorit. Banka Botërore ka publikuar raportin e ri “Perspektiva ekonomike Globale ”.

Raporti thekson se ndonëse është bërë progres, niveli i lartë i kredive me probleme mbetet një shqetësim për stabilitetin financiar për Sqhipërinë, Bullgarinë, Rumaninë dhe Serbinë.

Shqipëria është në listën e vendeve (së bashku me Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë) që kanë pasur deficit të vazhdueshem buxhetor për pjesën më të madhe të perudhës pas vitit 2008 dhe do të duhet të përshpejtojnë konsolidimin fiskal në mënyrë që të krijojnë rezerva fiskale dhe të forcojnë amortizatorët fiskalë. Kjo do të jetë e rendësishme, rekomandon BB, jo vetëm të bëhet e mundur që të ecin përpara politikat kundër-ciklike, por edhe që të forcohet efektiviteti i stimujve fiskale, në rast se ato do të jenë të nevojshëm në të ardhmen.

Banka Botërore parashikon se rritja ekonomike globale do të jetë 2.9 përqind në 2016, pasi sërish në 2015-n ajo u rrit më pak se parashikimi, në 2.4%, e penguar nga fluksi i dobët i kapitaleve në vendet në zhvillim, tregtia e dobët dhe çmimet e ulëta të produkteve. Në mjedisin aktual, vendet në zhvillim duhet të përgatiten për goditje të mundshme, duke rritur rezistencën ndaj rreziqeve potenciale. MONITOR