Durrës, policia flet për shpërthimin në makinën e drejtorit të burgut të Krujës

Policia e Durrësit ka folur sot për ngjarjen e shpërthimit me eksploziv në makinën e drejtorit të burgut të Fushë Krujës.

Sipas policisë, sot me date 19.01.2015 rreth ores 07.45 , ne ambjentet e Autoritetit Portual, ne dalje te Hyrje 1 dhe ne drejtim te hyrjes per ne hyrjen 4, z.Arben Sula , me detyre Drejtor i Burgut Fushe-Kruje , duke drejtuar mjetin me targe AA654AC, eshte demtuar per shkak te nje shperthimi me lende plasese.

Eksplozivi ka qene i vendosur ne automjet. Policia ka thënë se per pasoje eshte demtuar personi dhe menjëhere eshte derguar per ne Spitalin e Durresit per te marre mjekimet e duhura, jasht rrezikut per jeten.

Në deklaratë thuhet se Policia po vazhdon hetimet si dhe po punohet per zbardhjen e rrethanave te ngjarjes.

Dyshimet kryesore janë se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës së drejtorit të burgut të Fushë Krujës.

Sipas burimeve spitalore mesohet se i plagosuri ndodhet ne gjendje te rende ne spital pasi nga shpethimi ka marre demtime te renda ne shtyllen kurrizore dhe ne organe te tjera vitale te organizmit.