Gjika në Apel për lejet e pallateve, trupa gjykuese nuk e kthen në qeli kryebashkiakun

Gjykata e Apelit në Vlorë nuk ka ndryshuar masën e sigurisë dhënë nga Gjyakta e shkallës së parë, për kryebashiakun Shpëtim Gjika, i apeluar nga prokuroria.

Në seancën e sotme e zhvilluar mëngjesin e sotëm në qytetin bregdetar, trupi gjykyes vendosi të lërë në fuqi vendimin për masën e detyrimit me paraqitje të Gjikës.

Apeli vendosi tmasën e sigurisë "detyrim paraqitje" dhe për punonjësit e tjerë të akuzuar për shpërdorim detyre, shefen e urbanistikës Doriana Sulaj dhe biznesmenin e ndërtimit Artur Haxhi.

Kryetari i bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika i është drejtuar sot Gjykatës së Apelit për të kërkuar lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së Vlorës për masën e sigurisë “detyrim me paraqitje” dhe kundërshtimin e apelit të Prokurorisë.

Para trupit gjykues të përbërë nga treshja gjykuese Vasil Hanxhari, Skënder Domini dhe Gjinovefa Gaba Shpëtim Gjika është shprehur i bindur në pafajësinë e tij duke nënvizuar se do e vërtetojë se nuk janë ndërtuar me dokumente të falsifikuara 15 pallate në qytetin e Vlorës.

“Kam ardhur për të paraqitur korrektësinë time legjislative. Nga pikëpamja personale morale dhe institucionale kam qenë korrekt me organin e akuzës dhe në seancën që më është mbajtur në spitalin e Tiranës më është pohuar që kam penguar hetimet. Unë kërkoj heqjen e masës së sigurisë arrest me burg pasi është absolutisht e pavërtetë që janë 15 pallate me dokumente të falsfikuara. Do e vërtetoj me dokumente që kjo nuk qëndron. Dhe në gjyqin tjetër që do i bëhet organit të akuzës do vërtetohet pafajësia ime", është shprehur Gjika para trupit gjykues.

Prokuroria kërkon rikthimin në burg të kryebashkiakut të qytetit bregdetar të akuzuar për “shpërdorim detyre”, “falsifikim të dokumentave” dhe “veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”.

Pas vendimi të shkallës së parë Prokuroria renditi 8 argumente se ku ka gabuar gjyqësori në zëvëndësimin e masës së sigurisë për Shpëtim Gjikën.

Prokuroria e akuzon për falsifikim të lejes për një pallat 11 katësh pranë sheshit të “Flamurit”.

Për të njëjtat akuza Gjykata e Vlorës mbajti në burg dy të arrestuarit e tjerë, shefen e urbanistikës Doriana Sulaj dhe biznesmenin e ndërtimit Artur Haxhi.