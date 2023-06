Dy largime "të bujshme" nga Bayern Munich

Tashmë dihet që Pep Guardiola do të largohet nga Bayern Munich në përfundim të këtij sezoni, por bashkë me trajnerin spanjoll kampionëve të Gjermanisë mund tu japë lamtumirën edhe një lojtar shumë i rëndësishëm. Bëhet fjalë për mesfushorin kilian Arturo Vidal i cili mund të ribashkohet me Guardiolën në ekipin e tij të ri. Ish lojtari i Juventusit ka vetëm pak muaj që është transferuar në Alianz Arena por falë paraqitjeve të tij fantastike në këtë sezon me Bayernin, Vidal ka fituar besimin e teknikut iberik. Të gjithë japin si destinacionin e ardhshëm të Pep Guardiolës, Manchester City-in por sipas mediave të ndryshme Citiziens mund të jenë edhe skuadra e re e Arturo Vidal. 44-vjecari katalanas nuk e ka fshehur për asnjë moment admirimin që ka ndaj mesfushorit kilian, dhe është gati ti shpallë luftë Bayern-it, vetëm e vetëm për të marrë me vete në klubin e tij të ri lojtarin 28-vjecar. Kartoni i Vidal i kushtoi arkave të Bayernit rreth 40 milionë Euro dhe klubi bavarez kurresesi nuk dëshiron të privohet nga një futbollist shumë i rëndësishëm si ai. Mbetet për tu parë se cfarë do të bëjë Guardiola dhe cila do të jetë e zgjedhja e mesfushorit, por në Mynih kanë nisur të friksohen për një largim të mundshëm të Arturo Vidal./ssport